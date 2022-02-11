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Глава поліції Харківщини втратив посаду через фальшування у справі про ДТП з кортежем Ярославського

11/02/2022 00:39

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника ГУ Нацполіції Харківської області Станіслава Перліна через підозру в фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем олігарха Олександра Ярославського.

Про це глава МЗС заявив увечері в четвер, 10 лютого, в фейсбуці.

“До відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом. Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського”, – ідеться в дописі Монастирського.

Міністр пояснив: “Причиною таких моїх дій стало те, що слідчі Харківської поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу (водія – “Н”), яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці“.

Зі слів глави МВС, “через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування”.

Як відомо, Станіслав Перлін був призначений на цю посаду у вересні 2021 року – менше пів року тому.

Передісторія

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв–Мартове в Харківській області автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу олігарха Олександра Ярославського.
Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів із Харкова до Лондона.
У Національній поліції повідомили, що бізнесмена викликатимуть на допит через можливу причетність до скоєння ДТП.

Сам Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли трапилася ДТП.
Пресслужба його компанії DCH заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

За даними “Української правди”, жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

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