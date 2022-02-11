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ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації ДТП із кортежем Ярославського

11/02/2022 11:26

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає пресслужба бюро.

Він зазначив, що досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).

За словами Сухачова, ДБР негайно відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження.

“Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не «призначало» винних, навіть через суспільний тиск”, – заявив директор ДБР.

Він також запевнив, що “всі провадження будуть ретельно розслідувані і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності”.

Передісторія

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв–Мартове в Харківській області автомобіль збив на смерть чоловіка. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу олігарха Олександра Ярославського.
Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів із Харкова до Лондона.
У Національній поліції повідомили, що бізнесмена викликатимуть на допит через можливу причетність до скоєння ДТП.

Сам Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли трапилася ДТП.
Пресслужба його компанії DCH заявила, що за кермом автівки сидів їхній водій. Також у компанії додали, що Ярославський полетів до Лондона для зустрічі зі своєю родиною.

За даними “Української правди”, жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі. Крім цього співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.

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Україна

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації ДТП із кортежем Ярославського

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, передає пресслужба бюро. Він...

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