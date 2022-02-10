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Український видавець придумав, як скерувати “ковідну” тисячу на допомогу українській армії

10/02/2022 10:00

Видавництво Марка Мельника придумало, як витратити “ковідну” тисячу на допомогу українським Збройним силам і розпочало співпрацю з Фондом “Повернись живим”.

Про це в середу, 9 лютого, повідомили у Фонді.

“Від запуску програми “єПідтримка” Фонд отримав сотні запитів від українців про те, як ці кошти спрямувати на допомогу Збройним силам. Видавництво Марка Мельника створило таку можливість! На сайті цього ветеранського бізнесу кожен охочий може придбати сертифікат коштом ковідної допомоги від держави, а видавництво перерахує цю суму «Повернись живим» для закупівлі мобільних комплексів спостереження”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що днями Markobook відправили на рахунок фонду перші 100 тисяч гривень допомоги від небайдужих українців.

“І ці кошти дорівнюють новому мобільному комплексу спостереження — очам українських воїнів на найбільш важливих ділянках фронту”, – наголошують у Фонді.

Крім допомоги “Повернись живим” гроші з “єПідтримки” можна також спрямувати медичному підрозділу “Госпітальєри”, чи забезпечити наших захисників на передовій книжками.

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