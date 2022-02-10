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Суд ООН зобов’язав Уганду виплатити ДР Конго $325 млн за окупацію територій

10/02/2022 12:06

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй зобов’язав Уганду виплатити Демократичній Республіці Конго 325 мільйонів доларів компенсації за її причетність до окупації територій країни.

Про це пише BBC в четвер, 10 лютого.

Суд вирішив, що Уганда порушила міжнародні правила окупації та причетна до гибелі від 10 до 15 тисяч людей у східній частині ДР Конго у 1998-2003 роках.

Також суд підтвердив, що Уганда під час окупації була причетна до грабування природних ресурсів — золота, алмазів та деревини.

Відтак, Уганді тепер доведеться у 2022-2026 роках щороку виплачувати ДР Конго по 65 мільйонів доларів.

Водночас конголезька сторона вимагала 11 мільярдів доларів, проте суд такий запит не схвалив. В Уганді заявили, що така величезна сума зруйнує її економіку, тож суд постановив, що не має наміру призначати компенсацію, який угандійці сплатити не зможуть.

Додамо, що йдеться про війну у 1998-2003 роках, у ході якої іноземні військові у ДР Конго підтримували антиурядових повстанців у багатих на природні ресурси східних регіонах країни.

Загалом ці військові були із 9 країн, проте здебільшого — з Уганди та Руанди. Вони пояснювали своє втручання тим, що не хочуть поширення внутрішнього конфлікту у ДР Конго на свої території. Цей конфлікт став однією із причин того, що у ДР Конго у 1998-2008 роках понад 5 мільйонів людей загинули від хвороб і голоду.

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