Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у ДР Конго. ВІДЕО

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У районі конголезького міста Бунія українські військові з окремого вертолітного загону в Демократичній Республіці Конго за дорученням керівництва Місії ООН завдали вогневого ураження по цілях бойовиків із терористичного угруповання “Альянс демократичних сил”.

Про це інформує пресслужба окремого вертолітного загону.

Під час виконання бойового завдання українські пілоти на Мі-8 здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків.

Усі планові цілі були успішно знищені.

“Такі бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону, адже відповідно до мандату Місії ООН проведення заходів стримування та, за необхідності, вогневої підтримки сил ООН входить до основних завдань українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго”, – зазначили в пресслужбі загону.

Внаслідок численних нападів повстанців на населені пункти в провінції Північне Ківу продовжує гинути мирне населення, пише АрміяInform.

Бойовики з терористичного угруповання “Альянс демократичних сил” дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення. У зв’язку з цим, президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чисекеді звернувся до уряду сусідньої Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам бойовиків. Спільна операція конголезької та угандійської армії по боротьбі з терористами триває вже з грудня 2021 року.

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