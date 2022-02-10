Нацрада оштрафувала два телеканали за недостатній обсяг української в ефірі

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканали “Наш” і “Максі-ТВ” через порушення законодавства щодо ведення передач українською мовою.

Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба Нацради в четвер, 10 лютого.

“Перевірка телеканалів відбувалася на звернення громадянина А. Смолія і базувалася на тижневих моніторингах ефірів мовників за період із 8 по 14 липня 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Перевірка встановила, що у зазначений час на телеканалі “Наш” (ТОВ “Наш 365”) українською мовою були в ефірі 2 год 26 хв передач, що становить 8,71%, а обсяг передач недержавною мовою становив 25 год 34 хв або 91,29%. Ці показники на телеканалі “Максі-ТВ” (ТОВ “Наша Прага”) були відповідно 2 год 25 хв (8,68%) і 25 год 35 хв (91,32%).

Цей факт свідчить про порушення мовниками частини другої статті 10 ЗУ “Про телебачення і радіомовлення”, адже частка передач українською мовою в ефірі супутникових телеканалів має становити не менше ніж 75% загальної тривалості передач та/або фільмів.

У ефірі телеканалу “Наш” передачі власного виробництва у повторі транслювались недержавною мовою без субтитрування українською. Це порушує вимоги абзацу третього частини п’ятої статті 10 профільного закону.

Сума штрафу для кожної з компаній ТОВ “Наш 365” і ТОВ “Наша Прага” становитиме 24 934,05 грн.

Штраф до державного бюджету необхідно сплатити упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалені нею рішення.

Крім цього, на останньому засіданні Національна рада застосувала до ТОВ “Наш 365” і ТОВ “Наша Прага” санкції штрафу і звернення до суду про анулювання ліцензії через расистські висловлювання Євгена Мураєва.

У контексті розмови Євген Мураєв використовував лексеми “чорний Париж”, “мусульманська Мекка… з хіджабами…, де страшно перебувати” і називав інші характеристики населення французької столиці, яке етнічно походить з африканського континенту і мусульманських країн.

“Це підкреслювало негативне ставлення, презирство і зневагу промовця до таких людей”, – зазначили у Нацраді.

Телеканал “Наш” повинен сплатити до державного бюджету України штраф у сумі 124 670, 25 грн.

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