Гібридність: заперечуй все і звинувачуй усіх у тому, що сам робиш

Бійці ПВК Вагнера. Ілюстративне фото

Юрій Федоренко

керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», головний редактор сайту «Матриця свободи»

За заявами Москви вже давно можна досить чітко визначити, що саме вони самі роблять, чого прагнуть і які методи використовують. За останні роки стало абсолютно зрозумілим, що Кремль використовує досить просту тактику в гібридній війні, яку він веде проти України та всього цивілізованого світу. Росія на словах бореться проти того, що вона насправді будує, вона застосовує ті методи диверсій, у яких звинувачує інших, викриває у тих злочинах, які чинить активно сама. Це стосується практично всіх випадків, починаючи від глобальних і закінчуючи, якщо можна так сказати, дрібницями.

Те саме відбувається і в інших випадках оскаженілої московської пропаганди. Майже одночасно зі звинуваченнями ЗСУ у застосуванні заборонених видів зброї на тлі кадрів падаючої російської ракети «Протон» Москва застосувала в Сирії отруйні речовини та фосфорні боєприпаси, від яких постраждали здебільшого мирні жителі, зокрема й діти.

Під шум звинувачень України та Заходу у розпалюванні війни Росія створює нові гарячі точки по всьому світу і стягує величезну кількість військ до українських кордонів. А всі заклики до деескалації задзеркальне МЗС РФ забалакує гаслами про необхідність дотримання миру та міжнародних договорів. Відверто та демонстративно не виконуючи «Мінські угоди», оголошує ці угоди єдиною умовою припинення війни. Війни, яку сама почала.

Перша проблема, з якою зіткнувся Кремль на Донбасі, – це полонені російські десантники.

Їх важко назвати відпускниками.

Довелося відразу ж вигадати історію, що бійці 331-го полку 98-ї гвардійської Свірської дивізії повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації (в/ч 71211) були на навчаннях, пішли збирати гриби і, заблукавши, випадково перетнули державний кордон України.

Так, хто служив в армії, чудово знає, що на навчаннях не ходять із повним боєкомплектом та справжніми ручними гранатами. Але для російських домогосподарок зійде. Однак після цього в полон попалися оспівані російськими фільмами супермени – бійці спецназу ГРУ ГШ. Причому вони покинули свого пораненого командира і кинулися втік. А коли одного з них наздогнали, він кричав: «Дядечки не стріляйте будь ласка, я російський». Це все було складно пояснити відпускниками та сховати за простими запевненнями «іхтамнет».

І тут на допомогу прийшла ідея використання приватних військових компаній.

Занурюваних у численних кредитах росіян заманюють на таку роботу пристойним заробітком і обіцянкою вибачити всі виплати по іпотеці родичам, якщо герой повернеться додому в дерев’яному ящику. Вигідно і державі та сім’ям. На одного алкаша менше, а гроші не треба віддавати. Слід зазначити, як і створення таких груп бойовиків карається законодавством РФ як «найманство».

Але коли Кремль турбувався про дотримання своїх же законів!

Із цього моменту справа пішла. Незважаючи на часті скандали через невиплату зарплат і явні «кидки» з боку батьківщини, охочих заробити на вбивствах серед громадян РФ виявилося чимало.

Так, наприклад, було з двома найманцями Романом Заболотним та Григорієм Цурканом.

Коли вони потрапили в полон у Сирії, Кремль просто визнав їх мертвими, а телеглядачам повідомили, що ще два місяці тому вони відмовилися від російського громадянства.

За допомогою ПВК, які створює сама російська держава, навчає та озброює їх, можна вести будь-які війни на будь-якому континенті і при цьому заявляти з високих трибун, що це, мовляв, добровольці і Кремль не має до цього жодного стосунку. З огляду на рівень життя у російській глибинці, це майже нескінченний ресурс.

Вони вмирають за інтереси кооперативу «Озеро» в Україні, Сирії, африканських країнах. Вони віддають життя за нафту, газ та наркотики для московської еліти, а у разі чого, можна сказати, що ми не знаємо хто це такі. Як при нападі на нафтопереробний завод у Сирії, де на запит до російського командування було отримано відповідь, що «росіян там немає». Майже всі вони були знищені високоточною зброєю американців.

Але російські жінки народять ще.

Повністю освоївши використання у своїх інтересах ПВК, як і очікувалося, Кремль став звинувачувати у використанні інші країни. Як заявив головний оленяр країни, американські ПВК будуть брати участь у бойових діях на Донбасі. Отже, легко можна пояснити інтервенцію РФ в Україні. Війна, виявляється, ведеться не проти братнього народу, а проти Америки, просто так випадково вийшло, що вона йде на території України.

Ну, і не варто забувати про інші пригожинські армії – армії тролів. Які намагаються вбити не тіло, а дух противників кремлівської політики.

А як ми всі розуміємо, у противники записують усіх людей, які прагнуть свободи та демократії.

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