ПВК “Вагнера” пропонує допомогу хунті в Буркіна-Фасо

МІТИНГУВАЛЬНИКИ ТРИМАЮТЬ РОСІЙСЬКИЙ ПРАПОР ПОРУЧ ЗІ СТЯГОМ БУРКІНА-ФАСО. ФОТО: GETTY IMAGES

Голова так званої “Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку” (СОМБ), неофіційний речник компанії “Вагнера” в Центральноафриканській Республіці Олександр Іванов запропонував військовій хунті, яка цього тижня захопили владу в Буркіна-Фасо, “допомогти боротися проти ІДІЛ та “Аль-Каїди”.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує британське видання The Times.

Однією з причин захоплення влади в Буркіна-Фасо (країна на заході Африки) угруповання “Патріотичний рух за захист та відновлення” назвало нездатність президента Роча Каборе ефективно боротися з ісламськими бойовиками. У цьому офіційній владі допомагала Франція, яка воює з терористами також у сусідніх Нігері та Малі.

У зверненні до буркінійської хунти Іванов заявив, що Франція “не досягла успіху” у боротьбі з повстанцями. За його словами, російські інструктори “готові поділитися досвідом, набутим в ЦАР щодо швидкої організації та якісних операцій, аби за короткий час створити боєздатну армію та опанувати безпекову ситуацію”.

“Я вважаю, що якщо російських інструкторів запросять для навчання армії в Буркіна-Фасо, вони зможуть це зробити ефективно”, – сказав неофіційний речник ПВК “Вагнера”.

Раніше очільник організації “Патріотичний рух за захист та відновлення” підполковник Поль-Анрі Сандаого Даміба двічі пропонував президентові Каборе співпрацювати з російськими найманцями, проте той відмовився, зазначає американське видання The Daily Beast з посиланням на двох чиновників колишньої команди Каборе.

The Times інформує, що Даміба має зв’язки з керівником військової хунти в Малі Ассімі Гойтою, який минулого року схвалив введення до країни 400 “вагнерівців”.

Нагадаємо, через перебування російських найманців у Малі Данія заявила про виведення своїх військ із країни. Аналогічне рішення прийняла Швеція.

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Хунта Буркіна-Фасо та ситуація в Африці

24 січня військові в Буркіна-Фасо заявили, що скинули президента Роча Каборе, призупинили дію конституції країни, розпустили уряд і національні збори та закрили кордони країни.

Хунта озвучила заяву від імені очільника не відомої раніше організації “Патріотичний рух за захист і відновлення” (MPSR) підполковника Поля-Анрі Сандаого Даміби.

Причиною перевороту військовики назвали нездатність скинутого президента Каборе об’єднати націю та дієво протистояти ісламським терористам.

Місцезнаходження Каборе було невідоме, а розповіді про його ситуацію суперечливі.

Держдепартамент США заявив, що йому відомо про повідомлення про те, що Каборе був затриманий військовими, і закликав його звільнити. При цьому Вашингтон не поспішав давати оцінку державному перевороту через недостатню кількість відомостей про подію.

Генеральний секретар ООН засудив спробу збройного захоплення влади в Буркіна-Фасо і закликав лідерів перевороту скласти зброю.

Раніше, за останні 18 місяців, військові путчі повалили уряди в Малі та Гвінеї. Також армійці захопили владу в Чаді після того, як президент Ідріс Дебі загинув у бою з повстанцями на півночі країни.

Відповідно до заяви речника т. зв. “СОМБ” Олександра Іванова, у Центральноафриканській Республіці на запрошення уряду ЦАР станом на жовтень 2021 року перебувало 1135 “військових інструкторів” із Росії. Фактично, це найманці приватної військової компанії “Вагнера”, яку уряд РФ використовує для силового просування інтересів Кремля за кордоном, зокрема й у війні на сході України.

підготував: Владислав Крамаренко

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