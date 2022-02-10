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Данія готова розмістити війська США на своїй території

10/02/2022 18:50

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова дозволити збройним силам США розмістити війська на своїй території в рамках двосторонньої оборонної угоди.

Про це в четвер, 10 лютого, інформує “Радіо Свобода”.

“Сполучені Штати зв’язалися з Данією, членом НАТО, запропонувавши двосторонню оборонну співпрацю”, – заявила глава уряду.

Вона додала, що “точний характер цієї співпраці ще не визначений, але це може передбачати присутність американських військ, оснащення та військової техніки на території Данії”.

Державний департамент США заявив, що вітає заяву Фредеріксен і вказав, що укладена майбутня угода “дозволить нашим країнам поглибити тісне партнерство” і “зміцнити співпрацю в операціях НАТО”.

Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков наголосив, що будь-яка військова угода зі США не передбачатиме постійні військові бази США в країні і що ядерна зброя не буде розміщена на території Данії.

За словами урядовиця, офіційні переговори щодо військової угоди мають розпочатися у найближчі кілька місяців.

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