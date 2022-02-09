Апеляційний суд в Афінах звільнив з-під варти ветерана АТО Олександра Радкевича

Олександр Радкевич

Апеляційний суд в Афінах звільнив з-під варти українця Олександра Радкевича, затриманого в Греції у вересні за ордером Литви. Таким чином, грецький суд відмовив Литовській Республіці у видачі ветерана АТО.

Про це у середу, 9 лютого, написала на сторінці у ФБ координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. Інформацію також підтвердила і омбудсмен Людмила Денісова.

Як відомо, Радкевич був заочно засуджений литовським судом за участь у подіях у Вільнюсі 13 січня 1991 – ця справа стала для литовців справою про відновлення незалежності.

“Разом з тим, ми не вважаємо Радкевича воєнним злочинцем, він не вчиняв злочинів проти людяності, в лише був присутній на місці подій за наказом радянського командування. І тим більше ми жодним чином не хочемо применшити значення справи 13 січня, яка для українців теж є надзвичайно важливою. Проте ми вважаємо, що за злочини проти литовського народу повинні відповідати радянські командири, які віддавали накази”, – пише на ФБ Решетилова.

“Вітаю рішення Верховного Суду Греції, який відмовив Литовській Республіці у видачі громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича, затриманого у вересні 2021 року в Греції за запитом Литви… Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і звернулася до Греції щодо його передання для відбування покарання”, – написала Денісова в ТГ-каналі.

Звільнення Радкевича стало можливим завдяки неймовірній роботі команди адвокатів, яких залучила Українська Гельсінська спілка з прав людини, а також грецькому захиснику Дімітріасу Дімітріадісу, додала Решетилова.

Наступний етап – засідання суду у Вільнюсі.

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