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В Україну привезуть оригінал “Діаріуша” Пилипа Орлика

09/02/2022 10:17

До України із Франції восени прибуде оригінал щоденника українського гетьмана Пилипа Орлика.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

Експозицію у Національному музеї “Гетьманська столиця” в Батурині на Чернігівщині організують до 350-річчя з дня народження гетьмана.

“Сподіваюся, що восени унікальний щоденник українського гетьмана вперше за майже 300 років після створення прибуде до незалежної та суверенної Української держави. Це буде історична подія для України”, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр відзначив, що рід Орликів зв’язує Україну та Францію міцними історичними зв’язками, адже син гетьмана Григорій Орлик відіграв важливу роль у французькій дипломатії XVIII століття.

Наразі щоденник зберігається в архіві міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Довідково

“Діаріуш” Пилипа Орлика охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні. Тут описано як його особисте життя, так і політична діяльність.
Щоденник датується 1720-1733 роками і є важливим історичним джерелом середини XVIII сторіччя.

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