Допінг-скандал на Олімпіаді: фігуристи з РФ можуть позбутися “золота”

Команда ОКР із фігурного катання на Олімпіаді у Пекіні. Фото: "Чемпіон"

У Пекіні перенесли церемонію нагородження команд фігуристів на Олімпіаді-2022 на невизначений час через допінг-пробу спортсмена з Олімпійського комітету Росії.

Про це інформує сайт Inside The Games із посиланням на МОК та Міжнародний союз ковзанярів.

Церемонія нагородження мала відбутися 8 лютого о 21:00 за місцевим часом.

За даними видання, причиною затримки вважається ситуація між ОКР та міжнародними антидопінговими органами.

Зазначається, що проблема пов’язана із тестом на допінг російських спортсменів, проведеним перед Пекіном 2022 року.

У пресслужбі спілки ковзанярів повідомили, що “виникла ситуація, яка потребує юридичних консультацій з МОК”.

Представник МОК Марк Адамс заявив, що юридична ситуація стала “проблемою”.

У Федерації фігурного катання Російської Федерації відмовилися коментувати ситуацію. Прессекретар Ольга Єрмоліна заявила, що в РФ “чекатимуть офіційної інформації”.

Напередодні, 7 лютого, спортсмени ОКР із фігурного катання виграли золото у командних змаганнях. Друге місце посіла команда зі США, третє – Японія.

Українські спортсмени посіли 10 місце.

Сьогодні частина російських фігуристів не вийшла на тренування. Зокрема був відсутній Марк Кондратюк, який має завтра, 10 лютого, виступати з довільною програмою.

Як відомо, команда Росії на Олімпійських іграх виступає під прапором Олімпійського комітету та без супроводу гімну.

Передісторія

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року Всесвітня антидопінгова агенція відсторонила Росію від усіх міжнародних змагань на чотири роки. Проте російські спортсмени, провина у вживанні допінгу яких не була доведена, зможуть брати участь в стартах в нейтральному статусі, після проходження спеціальної процедури допуску.

Після Олімпіади-2014 у Сочі WADA виявила масову фальсифікацію проб російських спортсменів, організовану на державному рівні. Тоді Росію позбавили права участі в Олімпіадах у Ріо 2016 року, а також в Олімпіаді у Пхьончхані 2018-го, лише деякі спортсмени змогли виступити під нейтральним прапором.

Раніше WADA виявила ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік.

Пізніше голова Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. За його словами, таким чином намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Глава РУСАДА також сказав, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати лише люди, близькі до російської влади.

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