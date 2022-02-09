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Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: документи подорожчали

09/02/2022 14:34

Державний поліграфічний комбінат “Україна” непрозоро змінив постачальника матеріалів для біометричних документів – із міжнародної компанії на українську фірму з давніми корупційними зв’язками.

Про це йдеться у матеріалі “Велика паспортизація. Як “Україна” повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів”, опублікованому “Українською правдою” в середу, 9 лютого.

Наприкінці 2021 року компанія “Поллі-Сервіс” почала постачати поліграфкомбінату обкладинки з вмонтованими в них чіпами – заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також стали закуповувати матеріали і для інших документів.

За перші три місяці “Поллі-Сервіс” отримав від поліграфкомбінату “Україна” замовлень на 503,6 млн гривень.

При цьому ДП без пояснень відмовилось співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка виготовляла обкладинки з 2015 року.

Незадовго до нових контрактів директоркою комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов’язана з новим постачальником.

Саме “Поллі-Сервіс” раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, який у 2004-2013 роках монополізував ринок виготовлення документів і був відомий корупційними зв’язками з чиновниками.

Сьогодні компанії колишнього ЄДАПС об’єднались у нову групу – Industrial Innovation Group.

Український “Поллі-Сервіс” продав заготовки на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. Таким чином, на тих об’ємах обкладинок, які комбінат вже закупив, набігає близько 28,8 млн гривень переплати.

Крім того, продукція “Поллі-Сервісу” може бути застарілою.

Після зміни постачальника вартість виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень. Усунена іноземна компанія також вимагає від держпідприємства компенсувати збитки, оцінивши їх у 1,5 млн євро.

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Україна

Біометричні паспорти знову довірили скандальному ЄДАПС: документи подорожчали

Державний поліграфічний комбінат “Україна” непрозоро змінив постачальника матеріалів для біометричних документів – із міжнародної компанії на українську фірму з давніми корупційними зв’язками. Про це йдеться у матеріалі “Велика паспортизація....

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