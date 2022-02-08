В ОРДЛО фіксують збройні сутички російських найманців з місцевим населенням

Командування Збройних сил Росії продовжує інтенсивне поповнення особовим складом зʼєднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях. Однак агітаційна кампанія військоматів окупаційних адміністрацій лишається незадовільною.
Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони в ФБ.
“Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях. Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону”, – йдеться у повідомленні.
Паралельно з цим спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї.
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