Кулеба відкинув надання ОРДЛО особливого статусу на умовах РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив надання ОРДЛО “права вето”, яке дозволить регіону забороняти стратегічні рішення Україні.

Про це він заявив у коментарі польському виданню Rzeczpospolita.

“Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде”, – заявив глава української дипломатії.

Міністр додав, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати на виконанням Мінських домовленостей.

“Але ці угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці”, – наголосив очільник МЗС.

Раніше представник РФ у “нормандському форматі” на рівні радників Дмитро Козак заявив, що перемовини лідерів України, РФ, Франції й Німеччини можуть відбутися тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу, що передбачає амністію бойовикам так званих “ЛДНР” і розширення прав для російської мови, зокрема у ЗМІ й органах влади.

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