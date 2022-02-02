Кулеба відкинув надання ОРДЛО особливого статусу на умовах РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив надання ОРДЛО “права вето”, яке дозволить регіону забороняти стратегічні рішення Україні.
Про це він заявив у коментарі польському виданню Rzeczpospolita.
“Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде”, – заявив глава української дипломатії.
Міністр додав, що Україна проводить глибоку реформу децентралізації та готова працювати на виконанням Мінських домовленостей.
“Але ці угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці”, – наголосив очільник МЗС.
Раніше представник РФ у “нормандському форматі” на рівні радників Дмитро Козак заявив, що перемовини лідерів України, РФ, Франції й Німеччини можуть відбутися тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу, що передбачає амністію бойовикам так званих “ЛДНР” і розширення прав для російської мови, зокрема у ЗМІ й органах влади.
Читайте також:
Україна ініціюватиме в Генасамблеї ООН дебати щодо ситуації на окупованих Росією територіях
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!