Україна ініціюватиме в Генасамблеї ООН дебати щодо ситуації на окупованих Росією територіях

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Україна має намір скликати у лютому дебати в Генасамблеї ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих Російською федерацією територіях.

Як передає “Новинарня“, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 1 лютого.

“У лютому плануємо скликати дебати в Генасамблеї ООН, щоб обговорити за участю широкого кола держав ситуацію на тимчасово окупованих територіях”, – повідомив він.

Речник прокоментував плани Росії провести 17 лютого брифінгу Радбезу щодо недотримання Мінських угод.

“Україна використовує цей випадок, щоб представити факти невиконання РФ своїх зобов’язань”, – пояснив речник МЗС.

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