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Суд арештував 14 літаків РФ за рейси до окупованого Криму

08/02/2022 15:05

Херсонський міський суд арештував 14 літаків російської авіакомпанії через пасажирські авіаперевезення до тимчасово окупованого Криму.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

“За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа» та з нього і таким чином були знаряддям вчинення злочинів”, – ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, державної зради, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порушення правил міжнародних польотів (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 Кримінального кодексу України).

У рамках кримінального провадження встановлено, що російською авіакомпанією “Газпром авіа” 14 пасажирських літаків незаконно використовувалися для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правил міжнародних польотів.

Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства.

Ці дії прокуратура автономії вважає як такі, що підривають суверенітет України.

Загалом за клопотанням прокуратури автономії накладено арешти на 263 повітряних судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

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