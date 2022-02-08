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Прем’єрка Литви назвала безпекову ситуацію у Європі “1938 роком нашого покоління”

08/02/2022 17:28

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте провела паралелі між сьогоднішньою безпековою ситуацією у Європі та 1938 роком у зв’язку з тим, як поводиться Російська Федерація.

Про це у вівторок, 8  лютого, інформує The Guardian.

“Зараз настала ситуація 1938 року для нашого покоління”, – заявила Шимоніте.

Нейтралітет допомагає агресорам, і ніколи – їхнім жертвам”, – наголосила вона.

Прем’єрка зауважила, що якщо російські війська, скупчені біля кордонів України, почнуть інтегруватися з білоруськими, це серйозно змінить безпекову ситуацію для країн Балтії і всієї Східної Європи.

“Це означатиме збільшення присутності НАТО – і це не буде провокацією, як заявляють у Москві, а реакцією на зміну обставин на кордонах НАТО. Зараз на цій території купа зброї. Російські підрозділи, що розташовані на півдні країни, можуть дуже швидко перекидатися. Тривають різноманітні гібридні атаки”, – зазначила Шимоніте, додавши, що для Кремля не існує “червоних ліній”.

Інгріда Шимоніте зауважила, що президентові РФ Володимиру Путіну, напевно, лестять візити іноземних колег, тому що так він відчуває себе важливим гравцем, і це, ймовірно, одна з цілей його дій.

“Ці розмови (з Путіним, – “Н”) повинні будуватися не довкола питання “що ми можемо зробити, щоб ви були задоволені”, а довкола “ми зараз говоримо серйозно, і коли ми кажемо, що кожна країна має право обирати собі безпекові альянси, то маємо на увазі саме це”, – зазначила прем’єрка Литви.

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