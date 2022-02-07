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Дії Росії можуть пришвидшити членство України в НАТО, – глава Сейму Литви

07/02/2022 11:00

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен не виключає, що агресивні кроки Російської Федерації в майбутній перспективі можуть прискорити процес членства України або інших країн у НАТО.

Про це політикиня сказала в інтерв’ю “ТСН” у понеділок, 7 лютого.

“Членство в НАТО, звісно, ​​залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії”, – зазначила Чміліте-Нільсен.

Вона наголосила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла би бути, включаючи НАТО.

“А обіцянка НАТО 2008 року Україні залишається чинною. Вона все ще діє. Це дуже важливо. І звичайно, це право, яке Україна виборює досі”, – додала спікерка Сейму Литви.

Вона також погодилась зі словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо Росія хотіла бачити менше НАТО біля своїх кордонів, то досягла прямо протилежного.

“Я вважаю, що це правильна принципова позиція, а також позиція, яка безсумнівно показує, що НАТО – це Альянс, якому не можна погрожувати чи знущатися. Тому це, я думаю, правильне твердження”, – сказала глава Сейму Литви.

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