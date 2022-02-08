РФ спрямувала шість військових кораблів до Чорного моря

Корабель ВМФ РФ "Калінінград"

У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що в рамках планових навчань шість великих десантних кораблів перейдуть із Середземного в Чорне море.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба міноборони РФ.

“Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях”, – йдеться у повідомленні.

Екіпажі кораблів “Корольов”, “Мінськ” і “Калінінград” зараз розташовані в протоці Дарданелли, а ВДК “Петро Моргунов”, “Георгій Побідоносець” та “Оленєгірський гірник” пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.

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