РФ спрямувала шість військових кораблів до Чорного моря

У міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що в рамках планових навчань шість великих десантних кораблів перейдуть із Середземного в Чорне море.
Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба міноборони РФ.
“Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях”, – йдеться у повідомленні.
Екіпажі кораблів “Корольов”, “Мінськ” і “Калінінград” зараз розташовані в протоці Дарданелли, а ВДК “Петро Моргунов”, “Георгій Побідоносець” та “Оленєгірський гірник” пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.
Читайте також:
Корабель-розвідник РФ “Иван Хурс” підійшов до узбережжя Одеси
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!