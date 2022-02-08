Лондон може скерувати винищувачі та кораблі у Південно-Східну Європу, – Джонсон

Борис Джонсон. Фото Олександра Приходька - Новинарня

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон може скерувати у винищувачі та кораблі для посилення захисту Південно-Східної Європи.

Про це пише The Times, цитуючи Джонсона.

Він повідомив, що Великобританія “розглядає” можливість розміщення винищувачів Typhoon Королівських ВПС і кораблі Королівських ВМС для захисту Південно-Східної Європи.

Це відбувається на тлі ескалації Росії на кордонах України. Джонсон нагадав, що Великобританія готується посилити багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії.

Прем’єр повторив, що Велика Британія “не похитнеться” у своїй підтримці Європи і зазначив, що російське вторгнення в Україну лише посилить НАТО.

“Якщо Путін почне подальше вторгнення (в Україну – ред.), змусить цим Захід здійснити багато з того, чого він прагне запобігти”, – зазначив Джонсон.

“Через нарощування (російських військ на кордоні з Україною – ред.) Америка, Франція, Італія та інші союзники розгортають сили на південно-східному фланзі НАТО, так само як Великобританія зміцнює північний схід”, – повідомив прем’єр-міністр Британії.

Джонсон заявив, що “найбільший пріоритет військових зусиль Британії — поєднати стримування з діалогом для деескалації цієї кризи та запобігання чергового російського вторгнення в Україну”.

“Ми спостерігаємо найбільше військове нарощування в Європі з часів холодної війни, що підтверджує терміновість наших зусиль”, — написав він у The Times.

Прем’єр-міністр Великобританії сказав, що деескалація з боку Росії є умовою успішного діалогу.

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