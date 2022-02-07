Британія перекине 350 військових до Польщі, щоби посилити східний фланг НАТО

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Уряд Великої Британії вирішив направити до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії.

Про це під час спільної пресконференції в Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає “Укрінформ”.

“Коли Білорусь нещодавно цинічно використовувала людей для дестабілізації ситуації у сусідній країні (Польщі – ред.), використовувала нелегальну міграцію і змушувала людей перетинати кордон, Велика Британія стала пліч-о-пліч із Польщею і направила 100 саперів на підтримку Польщі для запобігання інструментального використання мігрантів. У дусі солідарності до цих 100 саперів ми надішлемо ще 350 британських військових”, – підкреслив Воллес.

За його словами, направлення британського контингенту до РП відбуватиметься у рамках двосторонньої співпраці і буде сигналом, що Лондон і Варшава діють пліч-о-пліч.

Своєю чергою Блащак наголосив, що Польща і Велика Британія готові до відлякування агресора від здійснення агресивних дій. За його словами, історичний досвід свідчить: лише рішуча політика відлякування загальмує агресивну політику РФ.

Польський міністр зазначив, що Варшава буде готова прийняти на своїй території британських військових так швидко, як тільки це можливо.

Блащак уточнив, що британських солдатів планується розмістити на схід від Вісли (поблизу кордону з Білоруссю – ред.), де Польща на сьогодні концентрує найбільшу увагу.

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