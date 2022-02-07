СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4307437 +23378
Летальні випадки:
101392 +115
Одужали:
3681092 +5024
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18603958 (+40818). Оновлено: 08:15 07.02.2022
Home / Війна / Британія перекине 350 військових до Польщі, щоби посилити східний фланг НАТО

Британія перекине 350 військових до Польщі, щоби посилити східний фланг НАТО

07/02/2022 19:34

Уряд Великої Британії вирішив направити до Польщі додаткових 350 військовослужбовців у рамках посилення східного флангу НАТО у відповідь на агресивну політику Росії.

Про це під час спільної пресконференції в Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає “Укрінформ”.

“Коли Білорусь нещодавно цинічно використовувала людей для дестабілізації ситуації у сусідній країні (Польщі – ред.), використовувала нелегальну міграцію і змушувала людей перетинати кордон, Велика Британія стала пліч-о-пліч із Польщею і направила 100 саперів на підтримку Польщі для запобігання інструментального використання мігрантів. У дусі солідарності до цих 100 саперів ми надішлемо ще 350 британських військових”, – підкреслив Воллес.

За його словами, направлення британського контингенту до РП відбуватиметься у рамках двосторонньої співпраці і буде сигналом, що Лондон і Варшава діють пліч-о-пліч.

Своєю чергою Блащак наголосив, що Польща і Велика Британія готові до відлякування агресора від здійснення агресивних дій. За його словами, історичний досвід свідчить: лише рішуча політика відлякування загальмує агресивну політику РФ.

Польський міністр зазначив, що Варшава буде готова прийняти на своїй території британських військових так швидко, як тільки це можливо.

Блащак уточнив, що британських солдатів планується розмістити на схід від Вісли (поблизу кордону з Білоруссю – ред.), де Польща на сьогодні концентрує найбільшу увагу.

Читайте також:
Британія подвоює кількість своїх військових в Естонії

Унікальних переглядів: 11
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стрілянина в Дніпрі на “Південмаші”: поранених нацгвардійців виписують з лікарні

Чоловіків-нацгвардійців, поранених строковиком Артемієм Рябчуком, готують на виписку з лікарні у Дніпрі. Про це повідомив медичний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в понеділок, 7 лютого. Він також розповів...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse