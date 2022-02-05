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Британія подвоює кількість своїх військових в Естонії

05/02/2022 12:24

Велика Британія посилить бойову групу НАТО, дислоковану в Естонії, збільшивши кількість своїх військовослужбовців у ній удвічі – на 850 осіб.

Про це в ефірі естонського телебачення повідомив британський посол в Естонії Росс Аллен, пише “Українська правда” з посиланням на агенцію Інтерфакс-Україна.

“Вони зараз готуються до відправки. Це близько 850 солдатів, стільки ж, як в уже розміщеній в Естонії бойовій групі. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця – у лютому”, – зазначив посол.

Згідно з планом, британські військовослужбовці візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil 2022 (“Їжак 2022”).

Скільки часу вони будуть у балтійській республіці, поки невідомо.

“Можливо, два місяці. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні”, – сказав Аллен.

Прибуття додаткових військ в Естонії пов’язують із “концентрацією російських сил” біля кордонів України та Білорусі. Про це заявляв і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Велика Британія є провідною країною у бойовій групі НАТО в Естонії, яка загалом налічує 1,2 тис. осіб. До її складу входять також військовослужбовці Франції, Данії та Ісландії.

Командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем повідомив, що британські солдати, які прибувають, будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа.

“Місця для цього підготовлені”, – сказав Херем.

Раніше президент Естонії Алар Каріс після засідання Ради з державної оборони заявив, що ескалація військових дій Росії щодо України торкнеться всієї Європи, й Естонія має бути до цього готова.

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