У Лівії на березі моря знайшли пачки гашишу із зображенням Путіна

В Лівії на березі моря знайшли 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Про це в неділю, 6 лютого, пише видання The Libya Observer.
“Головне управління кримінальних розслідувань міста Аль-Марг повідомило, що місцевий житель знайшов на березі моря в суботу 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна”, – йдеться в повідомленні.
Видання зазначає також, що кілька днів тому на іншому лівійському пляжі знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця-наркобарона Пабло Ескобара.
Припускається, що цей гашиш з’явився після того, як у морі затонула його контрабандна партія.
#المرج.. أحد المواطنين يعثر على كمية من الحشيش تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويقوم بتسليمها لفرع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج، ومنها لجهاز مكافحة المخدرات فرع المرج. pic.twitter.com/XuJCNFGoVU
— ليبيا لايف (@libyalive218) February 6, 2022
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