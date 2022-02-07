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У Лівії на березі моря знайшли пачки гашишу із зображенням Путіна

07/02/2022 16:30

В Лівії на березі моря знайшли 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це в неділю, 6 лютого, пише видання The Libya Observer.

“Головне управління кримінальних розслідувань міста Аль-Марг повідомило, що місцевий житель знайшов на березі моря в суботу 323 бруски гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна”, – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає також, що кілька днів тому на іншому лівійському пляжі знайшли велику кількість гашишу із зображенням колумбійця-наркобарона Пабло Ескобара.

Припускається, що цей гашиш з’явився після того, як у морі затонула його контрабандна партія.

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