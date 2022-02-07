У Києві невідомі напали на радника Венедіктової

ЗУРАБ АДЕЇШВІЛІ. ФОТО З САЙТУ SOVA NEWS

У Києві невідомі скоїли напад на радника генерального прокурора Ірини Венедіктової ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі.

Про це надвечір у понеділок, 7 лютого, повідомляє “Українська правда” з посиланням на поліцію Києва та співрозмовника в офісі генпрокурора.

За даними джерела УП, до Адеїшвілі на вулиці підійшли незнайомці і почали бити. Ситуація пов’язана із його діяльністю в Грузії.

Стан радника генпрокурорки задовільний, він в лікарні під наглядом лікарів.

У поліції Києва повідомили, що встановлюють обставини нападу на помічника генпрокурора.

“7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого – помічника генпрокурора – на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували”, – прокоментували в поліції.

Подія зареєстрована у Печерському управлінні поліції. На даний час правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно- розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація”.

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