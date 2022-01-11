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У Києві пограбували та побили журналіста Андрія Куликова. Поліція затримала нападників

11/01/2022 17:53

У Києві пограбували та побили співзасновника “Громадського радіо” і голову Комісії з журналістської етики Андрія Куликова.

Інцидент стався на проспекті Перемоги в Києві 7 січня.

За даними поліції, двоє невідомих чоловіків підійшли та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Про інцидент потерпілий повідомив поліції. Протягом декількох годин поліція виявила та затримала двох грабіжників в одному з хостелів. Ними виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до правопорушення.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Затриманим повідомили про підозру в скоєнні злочину. Шевченківський районний суд Києва обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За інформацією “Києва оперативного”, потерпілим виявився журналіст Андрій Куликов. До нього біля центрального РАЦСу підійшли четверо чоловіків.

“Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було замало, і вони ще й “вибили” з нього пін-код від банківської карти (та саму картку), а згодом ще й силоміць забрали мобільний телефон”, – йдеться в повідомленні.

У коментарі “Детектору медіа” Куликов повідомив, що інцидент стався 7 січня. Журналіст зазначив, що не пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю.

“Вранці 7 січня, близько 5:50, на мене напали біля Повітрофлотського мосту на проспекті Перемоги (в Києві. – Ред.). Кілька разів ударили руками й ногами. Під загрозою подальшої фізичної розправи, а також застосування різних інструментів, у тому числі, як мені тоді видавалося, холодної зброї, я віддав гроші, банківську картку. Також у мене забрали мобільний телефон… З одного боку, випадково, з іншого – місце там таке, що воно і не випадково. Просто я пішов не через те місце, не в той час”, – розповів журналіст у коментарі виданню “Цензор.нет”.

Також журналіст зазначив, що він задоволений діями правоохоронців:

“Я розраховував на швидку і результативну допомогу, і я не помилився”.

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