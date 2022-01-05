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У 2021 році у світі вбили 45 журналістів

05/01/2022 21:01

За 2021 рік у світі було вбито 45 журналістів, а 365 досі перебувають за ґратами.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті Міжнародної федерації журналістів, інформує Національна спілка журналістів України.

За даними МФЖ, 20 журналістів торік убили в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, 10 – в Америці, 8 – в Африці, 6 – у Європі, трьох – у на Близькому Сході.

За статистикою Європейської Федерації Журналістів (ЄФЖ), тільки у Європі минулого року було вбито 6 журналістів, ще 95 перебувають у в’язницях.

У Європі кількість вбивств 2021 року зросла втричі порівняно з попередніми двома роками.

У 2021 році Міжнародна та Європейська федерації журналістів зафіксували 6 вбивств журналістів на європейському континенті:

  • Хазім Озсу (застрелено у своєму будинку в Туреччині);
  • телерепортер Георгос Карайваз (застрелений біля свого будинку в Греції);
  • азербайджанські журналісти Махаррам Ібрагімов і Сірадж Абішов (загинули внаслідок вибуху міни в району Карабаху);
  • кримінальний репортер Пітер Р. де Фріс (вбитий пострілом у голову в Нідерландах);
  • журналіст Олександр Лашкарава (загинув після жорстокого побиття в Грузії).

Значно зросла і кількість випадків фізичного насильства. У 2021 році на Спеціалізовану Платформу Ради Європи із захисту журналістики внесли 242 серйозні порушення свободи преси.

П’ять європейських країн продовжують ув’язнювати представників медіа за те, що вони просто виконують свою роботу. Відповідно до інформації Європейської Федерації Журналістів, станом на кінець 2021 року 95 журналістів позбавлені волі: 34 – у Туреччині, 32 у Білорусі, 25 – у Росії (включаючи трьох в окупованому Криму), трьох в Азербайджані та одного у Великобританії.

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