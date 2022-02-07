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У Канаді відбулися акції на підтримку України

07/02/2022 11:26

У Торонто Конгрес українців Канади організував акцію протесту біля генконсульства Росії, вимагаючи від країни-агресорки припинити військову ескалацію біля кордонів України із загрозою широкомасштабного вторгнення.

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Канадські депутати різних рівнів, лідери українських організацій, представники латвійської, литовської, естонської, білоруської та інших громад Канади у своїх виступах наголошували на необхідності посилення санкцій проти Росії, збільшення канадської допомоги Україні та надання їй летального озброєння.

Голова Світового конгресу українців (СКУ) ПавлоҐрод зазначив у своєму виступі, що сьогодні українська діаспора в світі проводить акції на підтримку України, якій загрожують агресивні дії Кремля.

За його словами, організація провадить тісні міжнародні контакти із політиками, парламентарями, громадськими діячами у багатьох країнах, аби протидіяти агресивним намірам Путіна.

Голова торонтської організації КУК Петро Штурин наголосив, що українські громади 6 лютого провели акції на підтримку України у 13 містах Канади.

За його словами, Канада багато допомагає Україні, але Конгрес також вимагає від канадського уряду надати Україні летальну зброю, посилювати санкції проти Росії, запроваджувати санкції проти Путіна та його оточення.

Тому організація співпрацює з канадськими парламентарями, міністрами та політиками. Голова торонтського Конгресу також підкреслив, що при КУКу створено комітет Stand with Ukraine (голова – Маркіян Швець), діяльність якого поширюється на усю Канаду і завданням якого є оперативна організація акцій і компаній на підтримку України, в тому числі робота із депутатами та політиками.

Комітет також провадить компанії для припинення мовлення російських пропагандистських телеканалів у Канаді та на інтернет-платформах тощо.

“Ми повинні і будемо продовжувати нашу боротьбу на підтримку України”, – наголосив Штурин.

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