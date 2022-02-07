СБУ у Вінниці запобігла збуту арсеналу автоматів і бойових гранат. ФОТО, ВІДЕО

Під час масштабної спецоперації у Вінницькій області правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.
Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати, інформує пресцентр Служби безпеки України в понеділок, 7 лютого.
“На спробі збуту арсеналу бойових засобів ураження затримали лідерів озброєної банди”, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.
У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували низку епізодів протиправної діяльності.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили два автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами, три гранати Ф-1 та РГН, вісім пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган, майже 300 набоїв до стрілецької зброї, засоби зв’язку, та отримані злочинним шляхом гроші.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб),
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції «А» СБУ.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, у тому числі джерел надходження зброї до учасників банди.
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