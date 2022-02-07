СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4307437 +23378
Летальні випадки:
101392 +115
Одужали:
3681092 +5024
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18603958 (+40818). Оновлено: 08:15 07.02.2022
Home / Україна / Межа закону / СБУ у Вінниці запобігла збуту арсеналу автоматів і бойових гранат. ФОТО, ВІДЕО

СБУ у Вінниці запобігла збуту арсеналу автоматів і бойових гранат. ФОТО, ВІДЕО

07/02/2022 09:50

Під час масштабної спецоперації у Вінницькій області правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке займалось збутом зброї та боєприпасів.

Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати, інформує пресцентр Служби безпеки України в понеділок, 7 лютого.

“На спробі збуту арсеналу бойових засобів ураження затримали лідерів озброєної банди”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до складу угруповання входило декілька осіб, у тому числі зловмисники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Встановлено, що вони постачали вогнепальну зброю та боєприпаси для інших представників кримінальних кіл.

У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували низку епізодів протиправної діяльності.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили два автомати АКС-74 і АКМС з чотирма спорядженими магазинами, три гранати Ф-1 та РГН, вісім пістолетів ТТ, Браунінг, ПМ і Наган, майже 300 набоїв до стрілецької зброї, засоби зв’язку, та отримані злочинним шляхом гроші.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб),
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ зброя Вінниця 2 СБУ зброя Вінниця 3 СБУ зброя Вінниця 4 СБУ зброя Вінниця 5
<
>

Затримання лідерів злочинного угруповання проводили із залученням бійців Центру спеціальних операції «А» СБУ.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності, у тому числі джерел надходження зброї до учасників банди.

Читайте також:
“Незаконне прокачування ігрових персонажів”: з’ясувалося, за що СБУ вилучила у Вінниці 3428 приставок PlayStation

Унікальних переглядів: 82
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Netflix купив права на показ драми Сенцова “Носоріг”

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на показ фільму “Носоріг” Олега Сенцова. Про це режисер повідомив у понеділок, 7 лютого, у фейсбуці. Онлайн-прем’єра кримінальної драми відбудеться наприкінці весни. “Носоріг” стане...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse