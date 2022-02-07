Дуда відзначив чотирьох кримських татар високими державними нагородами

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Фото: Радіо Свобода

Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив чотирьох представників кримськотатарського народу високими державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Польщі з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

“Анджей Дуда своїм Указом від 3 грудня 2021 року №524/2021 “за видатні заслуги у розвитку польсько-української співпраці, боротьбу за права національних меншин і підтримку рухів за незалежність у Східній і Центральній Європі”, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Державні нагороди отримали такі:

Великим хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща – національного лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва,

Командорським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» – заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова,

Офіцерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» члена Меджлісу кримськотатарського народу, редактора газети «Авдет» Шевкета Кайбуллаєва,

Офіцерським хрестом ордену «За заслуги перед Республікою Польща» – ветерана кримськотатарського національного руху, політв’язня часів СРСР Сінавера Кадирова.

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