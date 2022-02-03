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У Польщі Джемілєва висунули на Нобелівську премію миру

03/02/2022 22:36

Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госевська висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата від “Європейської солідарності” Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру.

Про це агентству Kırım Haber Ajansı 3 лютого повідомив польський правозахисник Петр Хелбович.

Із пропозицією висунути Джемілєва на Нобелівську премію миру в Меджлісі виступали у 2020 році. Раніше його вже тричі висували на премію – у 2009-му, 2011-му і 2015 роках.

Серед номінованих на Нобелівську премію миру 2022 року – британський натураліст Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров’я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, Папа Римський Франциск та ін.

Мустафі Джемілєву 78 років. За часів Радянського Союзу він 15 років провів у місцях обмеження волі за антирадянську та правозахисну діяльність.
Джемілєв у 1991-2013 рр. був першим головою Меджлісу кримськотатарського народу (зараз – почесний голова) та першим уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу (2014-2019).
Народний депутат України III-ІХ скликань.
Влада РФ заборонила Джемілєву в’їзд в окупований Крим і порушила проти нього кілька кримінальних справ.

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Україна

У Польщі Джемілєва висунули на Нобелівську премію миру

Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госевська висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата від “Європейської солідарності” Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру. Про це агентству Kırım Haber Ajansı 3 лютого повідомив...

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