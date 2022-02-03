СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4169897 +39620
Летальні випадки:
100809 +210
Одужали:
3650854 +9380
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18308056 (+101202). Оновлено: 08:17 03.02.2022
Home / Україна / Політика / Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатури із кримськотатарською мовою

Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатури із кримськотатарською мовою

03/02/2022 21:59

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій веде перемовини з українським офісом Apple, щоби додати кримськотатарську на основі латинської графіки до списку клавіатур IOS за замовчуванням.

Про це в четвер, 3 лютого, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“З метою розвитку та популяризації кримськотатарської мови, в тому числі використовуючи сучасні цифрові платформи, Мінреінтеграції у 2022 році розпочало комунікації з українським офісом транснаціональної корпорації Apple щодо додавання кримськотатарської клавіатури (на основі латинської графіки) до списку клавіатур IOS за замовчуванням”, – йдеться в повідомленні.

Також відбувається комунікація з українським офісом багатонаціональної корпорації Microsoft щодо актуалізації наявної кримськотатарської клавіатури від Microsoft відповідно до затвердженого урядом України алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Читайте також:
В Україні запустили мультимедійну платформу з вивчення кримськотатарської мови для дітей

Унікальних переглядів: 61
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Польщі Джемілєва висунули на Нобелівську премію миру

Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госевська висунула лідера кримськотатарського народу, народного депутата від “Європейської солідарності” Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру. Про це агентству Kırım Haber Ajansı 3 лютого повідомив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse