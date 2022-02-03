Україна домовляється з Apple про розкладки клавіатури із кримськотатарською мовою

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій веде перемовини з українським офісом Apple, щоби додати кримськотатарську на основі латинської графіки до списку клавіатур IOS за замовчуванням.

Про це в четвер, 3 лютого, повідомляє “Укрінформ” із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

“З метою розвитку та популяризації кримськотатарської мови, в тому числі використовуючи сучасні цифрові платформи, Мінреінтеграції у 2022 році розпочало комунікації з українським офісом транснаціональної корпорації Apple щодо додавання кримськотатарської клавіатури (на основі латинської графіки) до списку клавіатур IOS за замовчуванням”, – йдеться в повідомленні.

Також відбувається комунікація з українським офісом багатонаціональної корпорації Microsoft щодо актуалізації наявної кримськотатарської клавіатури від Microsoft відповідно до затвердженого урядом України алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

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