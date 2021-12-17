В Україні запустили мультимедійну платформу з вивчення кримськотатарської мови для дітей BÜLBÜL, у перекладі на українську “соловей”.
Презентували BÜLBÜL у п’ятницю, 17 грудня, передає ATR.
Зазначається, що цей освітній проєкт має познайомити дітей із мовою корінного народу Криму, його історією та традиціями.
Команда BÜLBÜL створила нові мультфільми з оригінальними образами, авторською музикою та методичні матеріали з вивчення кримськотатарської мови для батьків і вчителів.
Досвідчені мовознавці та викладачі розробили картки з основних лексичних тем, словник із перекладом та вимовою кримськотатарських слів. Також платформа пропонує народні та авторські казки, пісні, конспекти занять, матеріали для ігор і творчих занять із дітьми.
Програма розрахована на навчання дітей до 5 років. Матеріали можна використовувати у дитячих садочках, освітніх центрах, школах та онлайн-курсах. Дітям інших національностей цей контент стане допоміжним джерелом для вивчення ще однієї мови.
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