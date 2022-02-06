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Росія розмістила ще 178 одиниць військової техніки в ОРДЛО, – СЦКК

06/02/2022 15:45
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила про розміщення додатково 178 одиниць військової техніки “2 армійського корпусу” Росії на території ОРДЛО з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС на своїй сторінці у фейсбуці.

“На відміну від 3 лютого 2022, коли було виявлено 205 одиниць озброєння та військової техніки, протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 178 одиниць військової техніки «2-го армійського корпусу» збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – зазначається у повідомленні.

Зокрема, з порушенням лінії відведення в районах:

  • Переможне (19 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (1 одиниця); самохідна гаубиця (2 одиниці); буксирувані гаубиці (2 одиниці);
  • Хрустальний (56 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (21 одиниця);
  • Біле (22 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (2 одиниці); буксирувані гаубиці (4 одиниці).

З порушенням районів зберігання в районах:

  • Мирне (28 км від лінії зіткнення) – танки (29 одиниць); буксирувані гаубиці (12 одиниць); самохідні гаубиці (8 одиниць); протитанкові гармати (6 одиниць);Круглик (31 км від лінії зіткнення) – танки (32 одиниці);
  • Переможне (19 км від лінії зіткнення) – танк (1 одиниця).

Зафіксована військова присутність у зоні безпеки в районах:

  • Мирне (28 км від лінії зіткнення) – ББМ (50 одиниць); броньовані командно-штабні машини (6 одиниць); траншейна машина (1 одиниця); зенітна установка (1 одиниця).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань РФ.

Так, на блокпості біля Верхньошироківського представники збройних формувань не пропустили патруль Місії до населеного пункту. Унаслідок цього спостерігачі не змогли провести оцінку місць знаходження засобів вогневого ураження в цьому населеному пункті.

Також БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу засобів РЕБ перешкод сигналу GPS під час польотів над ділянками в районах Петрівське та Березівське.

Біля Верхньошироківського апарат зазнав впливу перешкод сигналу GPS з боку збройних формувань РФ, після чого був втрачений контроль. Патруль місії ОБСЄ не зміг повернути безпілотник.

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