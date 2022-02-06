Росія розмістила ще 178 одиниць військової техніки в ОРДЛО, – СЦКК

Про це повідомляє пресцентр командування ООС на своїй сторінці у фейсбуці.
“На відміну від 3 лютого 2022, коли було виявлено 205 одиниць озброєння та військової техніки, протягом минулої доби додатково виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 178 одиниць військової техніки «2-го армійського корпусу» збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – зазначається у повідомленні.
Зокрема, з порушенням лінії відведення в районах:
З порушенням районів зберігання в районах:
Зафіксована військова присутність у зоні безпеки в районах:
Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань РФ.
Так, на блокпості біля Верхньошироківського представники збройних формувань не пропустили патруль Місії до населеного пункту. Унаслідок цього спостерігачі не змогли провести оцінку місць знаходження засобів вогневого ураження в цьому населеному пункті.
Також БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу засобів РЕБ перешкод сигналу GPS під час польотів над ділянками в районах Петрівське та Березівське.
Біля Верхньошироківського апарат зазнав впливу перешкод сигналу GPS з боку збройних формувань РФ, після чого був втрачений контроль. Патруль місії ОБСЄ не зміг повернути безпілотник.
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