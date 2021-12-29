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Окупанти в ОРДЛО розмістили за лініями відведення танки, “Гради” й гаубиці, – ОБСЄ

29/12/2021 10:07

ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей танки, гаубиці та “Гради” російських найманців, розміщені за межами відведених місць зберігання.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у звіті ОБСЄ за вівторок, 28 грудня.

Біля Нижньої Кринки на Донеччині спостерігачі місії виявили російські реактивні системи залпового вогню “Град” і три буксирувані гаубиці “Мста-Б” 152-го калібру.

На Луганщині за лініями розмежування, однак не у відведених місцях зберігання, були розташовані два танки на території об’єкта в Перевальську і 89 танків на чотирьох полігонах.

Зокрема 14 танків перебували в Шимшинівці, 22 – на полігоні неподалік від Мирного, 25 – на полігоні біля Круглика, 28 – на полігоні поблизу Бугаївки.

Крім того ОБСЄ, фіксує ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Безпілотник ОБСЄ виявив одну зенітну установку на території об’єкта біля Кипучого, чотири броньовані машини поблизу Суходолу й одну траншейну машину неподалік Новоселівки на Луганщині.

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