Окупанти в ОРДЛО розмістили за лініями відведення танки, “Гради” й гаубиці, – ОБСЄ

Ілюстративне фото

ОБСЄ зафіксувала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей танки, гаубиці та “Гради” російських найманців, розміщені за межами відведених місць зберігання.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у звіті ОБСЄ за вівторок, 28 грудня.

Біля Нижньої Кринки на Донеччині спостерігачі місії виявили російські реактивні системи залпового вогню “Град” і три буксирувані гаубиці “Мста-Б” 152-го калібру.

На Луганщині за лініями розмежування, однак не у відведених місцях зберігання, були розташовані два танки на території об’єкта в Перевальську і 89 танків на чотирьох полігонах.

Зокрема 14 танків перебували в Шимшинівці, 22 – на полігоні неподалік від Мирного, 25 – на полігоні біля Круглика, 28 – на полігоні поблизу Бугаївки.

Крім того ОБСЄ, фіксує ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Безпілотник ОБСЄ виявив одну зенітну установку на території об’єкта біля Кипучого, чотири броньовані машини поблизу Суходолу й одну траншейну машину неподалік Новоселівки на Луганщині.

Читайте також:

Військові ЗСУ затримали на лінії розмежування бойовика “ЛНР” “під кайфом”