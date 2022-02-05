“В межах усіх форматів”: Зеленський і президент Євроради обговорили деескалацію навколо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили деескалацію ситуації навколо України на тлі повідомлень про нарощення російських військ.

Про це Мішель повідомив у твіттері в суботу, 5 лютого.

“Цього ранку знову зв’язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб розглянути останні зміни в регіональній ситуації”, – написав Мішель.

“Я знову підтвердив міцну солідарність з Україною”, – додав він.

Своєю чергою, як розповів у мікроблозі Зеленський, він обговорив із президентом Євроради деескалацію ситуації довкола України.

“Обговорили поточну ситуацію навколо України та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний Євросоюзу за незмінну підтримку”, – ідеться в повідомленні від імені президента України.

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