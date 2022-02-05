США передали українським прикордонникам першу партію позашляховиків для посилення кордону з РФ. ВІДЕО

Фото: ДПСУ

Українські прикордонники отримали першу партію позашляховиків Mitsubishi L200 в рамках Плану спільних дій із посольством США в Україні.

Про це 4 лютого повідомив сайт Держприкордонслужби.

Автомобілі привезли до окремої комендатури охорони і забезпечення ДПСУ в Києві.

“Це термінова допомога, яку ми вирішили надати українським прикордонникам через зростання загрози на кордонах”, – повідомила керівник відділу технічної допомоги правоохоронним органам України при посольстві США Сара Лангенкамп.

Автівки відправлять на посилення північно-східного кордону з Росією, де країна-агресор зараз накопичує свої війська.

Загальна сума проєкту допомоги США – 20 млн доларів.

Серед іншого, прикордонники також мають отримати переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи та модульні захисні балістичні бронежилети.

підготував: Владислав Крамаренко

Читайте також:

В аеропорт “Бориспіль” прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила