США передали українським прикордонникам першу партію позашляховиків для посилення кордону з РФ. ВІДЕО

Українські прикордонники отримали першу партію позашляховиків Mitsubishi L200 в рамках Плану спільних дій із посольством США в Україні.
Про це 4 лютого повідомив сайт Держприкордонслужби.
Автомобілі привезли до окремої комендатури охорони і забезпечення ДПСУ в Києві.
“Це термінова допомога, яку ми вирішили надати українським прикордонникам через зростання загрози на кордонах”, – повідомила керівник відділу технічної допомоги правоохоронним органам України при посольстві США Сара Лангенкамп.
Автівки відправлять на посилення північно-східного кордону з Росією, де країна-агресор зараз накопичує свої війська.
Загальна сума проєкту допомоги США – 20 млн доларів.
Серед іншого, прикордонники також мають отримати переносні тепловізори, пневмокаркасні намети, балістичні шоломи та модульні захисні балістичні бронежилети.
підготував: Владислав Крамаренко
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