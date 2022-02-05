СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4256208 +42533
Летальні випадки:
101168 +185
Одужали:
3669979 +9628
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18496292 (+91875). Оновлено: 08:14 05.02.2022
Home / Україна / Прикордонники виявили схрон із боєприпасами в Гранітному

Прикордонники виявили схрон із боєприпасами в Гранітному

05/02/2022 14:21

Під час огляду закинутих будівель у селі Гранітне, що біля лінії розмежування на Донеччині, прикордонники виявили схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Боєприпаси допоміг виявити службовий собака в ході спільних та контрдиверсійних заходів, які проводили військовослужбовці ДПСУ спільно зі співробітниками НГУ, НПУ та СБУ та за силової підтримки військовослужбовців Донецького прикордонного загону”, – зазначається в повідомленні.

У сховку виявили 330 набоїв калібру 7,62 мм та 12,7 мм, а також три снаряди від РПГ-7 (постріли до ручного протитанкового гранатомета), три гранати РГД-5 та два ВОГ-25.

Для подальших заходів місце виявлення та боєприпаси передали під охорону співробітникам Національної поліції та ДСНС. Відомості внесені до Єдиного Обліку за ст. 263 ККУ “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Читайте також:
У Маріуполі службовий собака Нацгвардії виявив схованку із боєприпасами. ФОТО

Унікальних переглядів: 27
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“В межах усіх форматів”: Зеленський і президент Євроради обговорили деескалацію навколо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили деескалацію ситуації навколо України на тлі повідомлень про нарощення російських військ. Про це Мішель повідомив у твіттері в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse