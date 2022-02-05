Прикордонники виявили схрон із боєприпасами в Гранітному

Фото: ДПСУ

Під час огляду закинутих будівель у селі Гранітне, що біля лінії розмежування на Донеччині, прикордонники виявили схрон з боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Боєприпаси допоміг виявити службовий собака в ході спільних та контрдиверсійних заходів, які проводили військовослужбовці ДПСУ спільно зі співробітниками НГУ, НПУ та СБУ та за силової підтримки військовослужбовців Донецького прикордонного загону”, – зазначається в повідомленні.

У сховку виявили 330 набоїв калібру 7,62 мм та 12,7 мм, а також три снаряди від РПГ-7 (постріли до ручного протитанкового гранатомета), три гранати РГД-5 та два ВОГ-25.

Для подальших заходів місце виявлення та боєприпаси передали під охорону співробітникам Національної поліції та ДСНС. Відомості внесені до Єдиного Обліку за ст. 263 ККУ “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

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