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У Маріуполі службовий собака Нацгвардії виявив схованку із боєприпасами. ФОТО

28/12/2021 16:10

У Маріуполі Донецької області нацгвардійці з допомогою службового пса виявили схованку з боєприпасами.

Про це у вівторок, 28 грудня, інформує пресслужба НГУ.

Військовослужбовці Маріупольської бригади Нацгвардії несли службу з охорони громадського порядку у Лівобережному районі Маріуполя.

Під час патрулювання мікрорайону “Східний” на вулиці Захисників України службовий собака почав реагувати у бік електроопори, повз яку проходив наряд.

“Собака підійшов ближче і вказав, що поряд, ймовірно, є небезпечний предмет. Після цього було проведено огляд місця, яке позначив пес. І він не помилився, дійсно, гвардійці виявили там небезпечну схованку”, – йдеться в повідомленні.

“Патрулювали у штатному режимі. Раптом собака почав реагувати і трошки підтягувати мене у бік електроопори. Нічого видно не було, бо вже стемніло, але я знаю цю реакцію, тому відразу зреагував“, – розповів гвардійський кінолог.

Військові оточили місце виявлення небезпечних предметів, викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехнічну службу ДСНС.

Фото: пресслужба НГУ

У пакунку були дві гранати РГД, граната Ф-1, два фальшфеєри, димова шашка і патрони калібру 7,62 та 5,45 мм розсипом.

Фото: пресслужба НГУ

Вибухотехніки вилучили небезпечні речі й передали їх працівникам поліції для проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно біля села Зелений Гай Волноваського району Донецької області нацгвардійці зі службовою вівчаркою затримали вбивцю.

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