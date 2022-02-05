Конфлікт у ТЦ в Полтаві: нападник із ножем убив одного й поранив іншого

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Поліція Полтави почала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.

Про це в суботу, 5 лютого, повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Надзвичайна подія сталася в ТЦ “Мир”, що на проспекті Миру, 30а (мікрорайон Левада).

До двох чоловіків, 1984 та 1985 р.н., там підійшов чоловік 1959 р.н. Між ними виникла сварка. В результаті чого старший чоловік витяг ніж і вдарив ним наймолодшого учасника конфлікту. В результаті отриманої травми він помер на місці. Його товариш отримав травми, які не загрожують життю.

Нападника затримали, пише сайт “Полтавщина“.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство”, – інформує пресслужба ГУ НП.

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