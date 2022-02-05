СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4256208 +42533
Летальні випадки:
101168 +185
Одужали:
3669979 +9628
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18496292 (+91875). Оновлено: 08:14 05.02.2022
Home / Україна / Межа закону / Конфлікт у ТЦ в Полтаві: нападник із ножем убив одного й поранив іншого

Конфлікт у ТЦ в Полтаві: нападник із ножем убив одного й поранив іншого

05/02/2022 19:47

Поліція Полтави почала досудове розслідування за фактом умисного вбивства чоловіка в торговому центрі.

Про це в суботу, 5 лютого, повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Надзвичайна подія сталася в ТЦ “Мир”, що на проспекті Миру, 30а (мікрорайон Левада).

До двох чоловіків, 1984 та 1985 р.н., там підійшов чоловік 1959 р.н. Між ними виникла сварка. В результаті чого старший чоловік витяг ніж і вдарив ним наймолодшого учасника конфлікту. В результаті отриманої травми він помер на місці. Його товариш отримав травми, які не загрожують життю.

Нападника затримали, пише сайт “Полтавщина“.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочате кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (умисне вбивство) та частини 3 статті 15 і частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство”, – інформує пресслужба ГУ НП.

Читайте також:
СБУ на Полтавщині затримала за хабарництво поліцейських

Унікальних переглядів: 344
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За 20121 рік в Україні задокументовано 108 випадків переслідування активістів, – ZMINA

Протягом 2021 року в Україні задокументовано 108 випадків переслідування активістів. Правозахисники фіксують тривожну тенденцію: кількість випадків тиску на активне суспільство не зменшується – у 2020 році таких інцидентів було...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse