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СБУ на Полтавщині затримала за хабарництво поліцейських

28/10/2021 17:52

Служба безпеки України звітує, що на Полтавщині затримала на гарячому співробітників Національної поліції під час отримання неправомірної вигоди.

Про це йдеться у пресрелізі регіонального управління спецслужби у четвер, 28 жовтня.

“Зловмисники організували схему отримання хабарів від водіїв приватної будівельної компанії. Працівники цієї компанії зливали пальне з робочої техніки під час змін. За непритягнення до відповідальності водіїв та осіб, що незаконно скуповували паливно-мастильні матеріали, поліцейські вимагали $1400, – йдеться в повідомленні.

У разі відмови сплачувати кошти, співробітники поліції фізично блокували проїзд техніки та погрожували відкриттям кримінального провадження.

“Затримали ділків на гарячому. Під час обшуку машини, на якій пересувалися правоохоронці, виявлено частину неправомірної вигоди у розмірі $1000”, – повідомили в СБ.

вох співробітників Нацполу затримали в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Триває досудове слідство. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної схеми.

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