У Збройних силах запрацювала Школа спеціалістів зв’язку і кібербезпеки

Фото: Навчальний Центр Зв'язку/Facebook

У Збройних силах України запрацювала Школа спеціалістів зв’язку та кібербезпеки.

Про це інформує служба зв’язків з громадськістю Командування Військ зв’язку і кібербезпеки ЗСУ.

Її відкрили на базі 179 об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку, розташованому в Полтавській області.

До Школи набрали перших курсантів з півсотні військових-контрактників.

“Упродовж двомісячного терміну у нас проходитиме підготовка як сержантів базового рівня, так і начальників комплексних апаратних зв’язку. Причому під час фахової підготовки за спеціальностями курсанти опановуватимуть і програму розвитку командирських якостей ланки молодших командирів”, – сказав начальник школи підполковник Сергій Михайліченко.

Навчальні програми передбачають і підготовку екіпажів комплексних апаратних зв’язку та організацію управління при їхньому розгортанні.

Програма навчання та матеріально-технічна база школи складені із урахуванням досвіду бойових дій з відсічі російської агресії на території Донецької та Луганської областей.

Такий підхід у подальшому максимально скорочує строки приведення апаратури та обладнання у вищі ступені бойової готовності та якісної організації зв’язку.

Новацією навчання у школі спеціалістів зв’язку та кібербезпеки стало посилене вивчення іноземної мови.

Це значно сприятиме не тільки розвитку комунікації з іноземними колегами за фаховими напрямками, а й буде кроком у особистому самовдосконаленні військовослужбовців Збройних сил України.

Школа спеціалістів зв’язку та кібербезпеки найближчим часом очікує близько сорока армійців, що є кандидатами до складу окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго.

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