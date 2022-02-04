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Клопотенко та Зеленська анонсували меню для дитячих садочків

04/02/2022 14:21

У прямому ефірі з першою леді України Оленою Зеленською про міфи щодо шкільного харчування, кулінар Євген Клопотенко розповів про розробку садочкового меню.

Ефір організували у п’ятницю, 4 лютого.

Зі слів Клопотенка, з нового року нормативи щодо харчування в дитячих садках увійшли в сили, але, наразі, конкретні меню розробляє кожен конкретний садок згідно з нормами.

Офіційно Євген Клопотенко та його команда ще не розробляли меню для дитячих садків, а ті норми, які вступили в силу, розроблені МОЗ й іншими інстанціями.
Однак, як зазначає Євген Клопотенко, його вже “сварять” за погану реалізацію в садках, хоча те, що він розробив, іще ніхто не бачив.

Олена Зеленська попросила Євгена Клопотенка підготувати примірник меню для дитсадків.

“Якщо чесно, воно вже зроблене, нам просто треба, щоб Міністерство охорони здоров’я провело його верифікацію. Бо якщо ми заллємо на нашу велику платформу ЗнаЇмо не затверджене МОЗ меню, мабуть, це буде не коректно. Тому ми все зробимо по процедурі, трошки довго, але все буде”, — анонсував Євген Клопотенко, якого цитує “Новое время”.

Разом з тим, Олена Зеленська підкреслила, що вчора під час візиту до України подружжя Ердоганів, перша леді Туреччини зацікавилася реформою шкільного харчування в Україні й просила нашу державу ділитися своїми напрацюваннями в цій сфері.

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Україна

Клопотенко та Зеленська анонсували меню для дитячих садочків

У прямому ефірі з першою леді України Оленою Зеленською про міфи щодо шкільного харчування, кулінар Євген Клопотенко розповів про розробку садочкового меню. Ефір організували у п’ятницю, 4 лютого. Зі...

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