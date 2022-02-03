Уся зброя і техніка від країн-партнерів посилено охороняються, – МОУ

Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено, тому що це, зокрема, умови співпраці України зі США та Великою Британією.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в четвер, 3 лютого.
“Справді, особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено, тому що це, зокрема, умови нашої співпраці зі Сполученими Штатами, Великою Британією. Тому що отримання засобів ураження та захисту високочутливих технологій, таких як Javelin або NLAW… є умови, що вони зберігаються в особливих місцях, під контролем, і наші партнери мають право іноді перевірити, чи справді ми виконуємо ці умови”, – сказав міністр.
Він також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.
“Ми точно їх зберігатимемо в належних умовах, до рук ворога вони не потраплять. Але ми їх продемонструємо найближчим часом на навчаннях на полігоні”, – пояснив він.
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