Уся зброя і техніка від країн-партнерів посилено охороняються, – МОУ

Олексій Резніков, пресслужба МОУ

Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено, тому що це, зокрема, умови співпраці України зі США та Великою Британією.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в четвер, 3 лютого.

“Справді, особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено, тому що це, зокрема, умови нашої співпраці зі Сполученими Штатами, Великою Британією. Тому що отримання засобів ураження та захисту високочутливих технологій, таких як Javelin або NLAW… є умови, що вони зберігаються в особливих місцях, під контролем, і наші партнери мають право іноді перевірити, чи справді ми виконуємо ці умови”, – сказав міністр.

Він також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.

“Ми точно їх зберігатимемо в належних умовах, до рук ворога вони не потраплять. Але ми їх продемонструємо найближчим часом на навчаннях на полігоні”, – пояснив він.

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