Фото з ФБ Олексія Резнікова

Сьомий літак зі США привіз в Україну 85 тонн боєприпасів для гранатометів.

Борт приземлився у Борисполі у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сьомий птах зі Сполучених Штатів Америки приземлився у Борисполі! На цей раз доставлено 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець! Далі буде”, – написав міністр у фейсбуці.

Резніков підкреслив, що станом на сьогодні загальна вага амуніції, переданої Україні Сполученими Штатами Америки, починаючи з 22 січня 2022 року, становить близько 600 тонн.

Передісторія

Попередній борт зі Сполучених Штатів прилетів до нашої країни 1 лютого і доставив Україні 84 тонни боєприпасів.

Перед цим 31 січня літак зі США доставив Україні ще 84 тонни боєприпасів.

Напередодні 28 січня літак привіз 81 тонну боєприпасів.

25 січня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» приземлився третій літак з новою партією додаткової оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.

Тоді літак привіз 79 тонн озброєння і боєприпаси оборонного призначення, в тому числі 300 протитанкових ракет Javelin.

Перший літак з цією допомогою прилетів до України у ніч на 22 січня в аеропорт Києва прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів.

Перша партія включала 200 тис. фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту. Окрім протитанкових ракет Javelin літак вперше привіз до України одноразові гранатомети SMAW-D.

23 січня в Україну прибула друга партія оборонної допомоги від Сполучених Штатів у вигляді летального озброєння для Збройних сил вагою 80 тонн.

Пакет допомоги був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 році. Також у США представили законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який має на меті спрощення надання військової допомоги Україні.

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