Сьогодні буде підписано угоду щодо будівництва в Україні заводу з виробництва БПЛА Bayraktar, – Резніков

Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті

Україна і Туреччина сьогодні планують підписати угоду щодо будівництва в Україні заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar.

Про це заявив на брифінгу у четвер, 3 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков нагадав, що сьогодні з візитом в Україні перебуватиме делегація Турецької Республіки. Міністр оборони України зустрінеться з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром – спочатку тет-а-тет, а потім у складі делегацій.

“Планується підписання рамкової угоди щодо співпраці у сфері військових технологій… Після підписання ми скеруємо її на ратифікацію до ВРУ. Одним із наповнення цієї угоди буде будівництво заводу “Байрактар” – ці безпілотні літальні апарати будуть виготовлятися саме в Україні. Буде створено також навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків щодо управління дронами”, – сказав Резніков.

Міністр також нагадав, що, згідно з рішенням турецької компанії наступне покоління дронів буде використовувати українські двигуни виробництва “Мотор Січ”.

“З точки зору технологічного наповнення, це вже будуть україно-турецькі “Байрактари”, і вони будуть на озброєнні України, Туреччини і тих країн, котрі захочуть їх придбати”, – резюмував міністр.

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