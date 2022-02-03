На Заході є ті, хто готовий зрадити Україну, але вони в меншості, – ексглава МЗС Польщі

Радослав Сікорський. Фото: Bloomberg

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський вважає, що президент Росії Володимир Путін мріє про те, що Захід пожертвує Україною і піде йому на поступки.

Проте нинішню ситуацію не можна порівнювати з Мюнхенською змовою 1938 року.

Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”, опублікованому в четвер, 3 лютого.

“Він мріє побачити такий собі Мюнхен-1938” – сказав він, зазначивши, що нинішню ситуацію вирізняє кілька відмінностей.

“По-перше, Україна значно більша за Чехословаччину. По-друге, Україна готова і буде воювати за себе. І по-третє, хоча на Заході є ті, хто готові зрадити Україну, але вони там явно у меншості!” – наголосив Сікорський.

Також, на думку політика, Путін вже зараз стільки разів брехав і обманював, що вже втратив довіру, а у 1938 році Адольфа Гітлера сприймали як того, з ким можна домовитися.

“Підкреслю, прибічники домовленості справді є. У Вашингтоні також доводиться чути: “Ну, нам варто домовитися з Путіним, щоби впоратися з Китаєм, а про Україну думати не варто”. Але ж ніхто з тих, хто ухвалює рішення, не вірить, що Путін буде виконувати ці домовленості! Тим більше, зважаючи на те, що він вже зараз перебуває у такому собі “альянсі автократій” з Китаєм” – зазначив Сікорський.

На думку євродепутата, Україна має шанси на успіх у всій конфронтації.

“Але все одно вам треба готуватися до різних варіантів розвитку. І готувати не лише вашу армію, а й ваше суспільство. А цього я не бачу. У Маріуполі, у Запоріжжі у мене враження, що нічого не відбувається” – зазначив він.

“Я розумію, що ваша влада прагне уникнути паніки, але все одно, є можливість готувати людей до наступних місяців, коли виклики для України – найвищі за 30 років. Навіть не нагнітаючи паніку, людям треба повідомляти, якими є ризики. І треба здійснювати оборонні закупівлі” – заявив Сікорський.

Читайте також:

Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – ексглава МЗС Польщі