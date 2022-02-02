СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / COVID-19 / Ще шість областей України можуть перевести у “червону” зону епіднебезпеки

Ще шість областей України можуть перевести у “червону” зону епіднебезпеки

02/02/2022 11:47

На “червоний” рівень епіднебезпеки найближчим часом можуть перевести ще шість областей України.

Як передає “Новинарня“, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу в середу, 2 лютого.

“Незабаром на “червоний” рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація”, – сказав Кузін.

Сьогодні до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу.

Однак, за словами урядовця, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.

“Незабаром штам “Омікрон” витіснить варіант коронавірусу “Дельта”. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту”, – додав Кузін.

Читайте також:
COVID-19 в Україні: понад 35 тис. нових хворих за добу, від ускладнень померли 204 людини

Унікальних переглядів: 173
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ заявила про викриття замовників масових “замінувань” на Черкащині. ВІДЕО

На Черкащині правоохоронці викрили трьох зловмисників, на замовлення яких “мінували” навчальні заклади, торгові центри та житлові будинки області. Про це в середу, 2 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse