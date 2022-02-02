Ще шість областей України можуть перевести у “червону” зону епіднебезпеки

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На “червоний” рівень епіднебезпеки найближчим часом можуть перевести ще шість областей України.

Як передає “Новинарня“, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу в середу, 2 лютого.

“Незабаром на “червоний” рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація”, – сказав Кузін.

Сьогодні до лікарень госпіталізують менше пацієнтів, ніж це було під час минулої хвилі коронавірусу.

Однак, за словами урядовця, пікові показники захворюваності припадуть на середину лютого.

“Незабаром штам “Омікрон” витіснить варіант коронавірусу “Дельта”. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту”, – додав Кузін.

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