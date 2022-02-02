СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4130277 +35014
Летальні випадки:
100599 +204
Одужали:
3641474 +9894
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18206854 (+93280). Оновлено: 08:16 02.02.2022
Home / Світ / Європа / РФ заборонила в’їзд держсекретареві МВС Чорногорії

РФ заборонила в’їзд держсекретареві МВС Чорногорії

02/02/2022 14:12

Міністерство закордонних справ Російської Федерації повідомило посольство Чорногорії про те, що відтепер держсекретареві МВС цієї країни Зорану Міляничу заборонено в’їзд до РФ.

Про це в середу, 2 лютого, інформує пресслужба МЗС РФ.

“Цей захід є відповіддю на вжитий у жовтні 2021 року чорногорською владою недружній крок – надання політичного притулку громадянину Російської Федерації Тельману Ісмаїлову, оголошеному за лінією Інтерполу в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів на території Російської Федерації”, – йдеться у заяві

Тельман Ісмаїлов – керівник та співвласник групи “АСТ”, колишній власник Черкізовського ринку та багатьох інших активів, почав розорятися після закриття цього ринку у 2009 році. У Росії його з 2017 року оголошено у міжнародний розшук. Його звинувачують в організації вбивства у травні 2016 року власника торгових комплексів Володимира Савкіна та засновника “Любліно моторс” Юрія Брільова.

На початку жовтня 2021 року Ісмаїлова заарештували в Чорногорії за ордером Інтерполу, коли він подав запит про притулок. Російська генпрокуратура направила запит про його видачу. 22 жовтня стало відомо, що Чорногорія надала Ісмаїлову притулок.

У листопаді 2021 року бізнесмен став фігурантом нової кримінальної справи в Росії – його звинуватили у навмисному банкрутстві.

Читайте також:
Україна вимагає від державного мовника Чорногорії видалити новину про “напад на “ЛНР”

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Монастирський бачив відео з Трухіним через кілька днів після ДТП, “слугу народу” покривали, – Мусаєва

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна через кілька днів після події. Про це у середу,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse