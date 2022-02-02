РФ заборонила в’їзд держсекретареві МВС Чорногорії

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Міністерство закордонних справ Російської Федерації повідомило посольство Чорногорії про те, що відтепер держсекретареві МВС цієї країни Зорану Міляничу заборонено в’їзд до РФ.

Про це в середу, 2 лютого, інформує пресслужба МЗС РФ.

“Цей захід є відповіддю на вжитий у жовтні 2021 року чорногорською владою недружній крок – надання політичного притулку громадянину Російської Федерації Тельману Ісмаїлову, оголошеному за лінією Інтерполу в міжнародний розшук за скоєння особливо тяжких злочинів на території Російської Федерації”, – йдеться у заяві

Тельман Ісмаїлов – керівник та співвласник групи “АСТ”, колишній власник Черкізовського ринку та багатьох інших активів, почав розорятися після закриття цього ринку у 2009 році. У Росії його з 2017 року оголошено у міжнародний розшук. Його звинувачують в організації вбивства у травні 2016 року власника торгових комплексів Володимира Савкіна та засновника “Любліно моторс” Юрія Брільова.

На початку жовтня 2021 року Ісмаїлова заарештували в Чорногорії за ордером Інтерполу, коли він подав запит про притулок. Російська генпрокуратура направила запит про його видачу. 22 жовтня стало відомо, що Чорногорія надала Ісмаїлову притулок.

У листопаді 2021 року бізнесмен став фігурантом нової кримінальної справи в Росії – його звинуватили у навмисному банкрутстві.

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