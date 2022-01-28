Україна вимагає від державного мовника Чорногорії видалити новину про “напад на “ЛНР”

Посольство України в Чорногорії вимагає від державної телекомпанії RTCG видалити новину, в якій йдеться про начебто”напад України” на бойовиків так званої “ЛНР”.

Про це в п’ятницю, 28 січня, інформує пресслужба української дипустанови у фейсбуці.

“У час найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми вражені публікацією чорногорського громадського мовника RTCG news, яка узаконює сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України”, – йдеться у заяві.

Посольство також вимагає права на публічне спростування недостовірної інформації.

“Ми закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію і не допускати поширення в майбутньому інформації, несумісної з офіційною позицією Чорногорії щодо територіальної цілісності України та норм міжнародного права”, – наголошується в заяві.

Сьогодні на сайті RTCG з’явилася новина під заголовком “Українці напали на Луганську республіку?”.

Згодом заголовок змінили і тепер він такий: “Під час артобстрілу загинув солдат”.

Однак решта тексту залишилася без змін, в тому числі про “ЛНР” і “народне ополчення” без будь-яких вказівок на те, що це підконтрольні РФ незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Довідково

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) – державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

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